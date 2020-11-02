Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) her yıl 2 defa yapılmaktadır. Bu yıl Aralık ayında yapılacak olan YÖKDİL 2020/ sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13 Aralık'ta yapılacak. Peki YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? YÖKDİL sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

YÖKDİL 2020/2 SINAVI NE ZAMAN? SINAV SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YÖKDİL 2020/2 sınavı 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek. Adaylar, sınav sonuçlarını 14 Ocak 2021 tarihinde öğrenebilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınava girecekleri merak eden adaylar sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Sınav giriş belgeleri sınava 1 hafta kala yayımlanacak. Sınav giriş belgelerini aşağıdaki linke tıklayarak alabilirsiniz.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL SINAVI HANGİ ALANLARDA YAPILIYOR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ''Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler" alanlarında yapılacak.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;

 Sınava, atandığı salon/sırada girmesi,

 Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

 Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

 Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdında ilgili alana işaretlemiş olması,

 Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp

kodlaması,

 Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve

eksiksiz olması,

 Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

 Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam

etmemesi,

 Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine

teslim etmesi,

 Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 14 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin

https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara

sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum

ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis

üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış

oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama

yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.