YÖKDİL sınavı nedir, kaç yıl geçerli? YÖKDİL sınavına kimler girebilir?

Her yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) hakkında tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL sınavı soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise

Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

 Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça,

Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.

 Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen

adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı

istenen adaylar katılabilir.

 Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas

alınacağından, adayın başvuru esnasında verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık sebebiyle

doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerinden

sorumludur. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen

süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış

bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar

düzeltilmez. Adayın, verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıktan doğacak sonuçlarla ilgili

itirazları dikkate alınmaz.

 Adayların, sınavlarının ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bu kılavuzdaki tüm kurallara

ve sınav kurallarına (Ek-1) uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır.

Sınavdan sonra bile olsa, bu kurallara uymadığı saptanan adayların sınav sonuçlarından doğan

hakları geçersiz sayılacaktır.

 Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle başvurusunu geri çeken veya başvurusu reddedilen

veya başarısız olan adaylar, yeni başvurularını en erken bir sonraki sınav döneminde yapabilirler.

Bir sınav dönemi için yapılan başvuru, sonraki dönemler için geçerli değildir.

 Sınav evrakı (soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve sınav tutanakları) sınav tarihinden 2 (iki) yıl sonra

imha edilir. Her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça,

aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.

 Sınavla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler

yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle, ilgililerin söz

konusu adresi sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. Bu adresteki duyurular, adaylara tebliğ

hükmündedir.

YÖKDİL SINAVI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

SINAVA KİMLER GİREBİLİR?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.

YÖKDİL, YDS, E-YDS ARASINDAKİ FARK NEDİR?

YÖKDİL ve YDS- e-YDS arasındaki en temel fark; YÖKDİL'de uzmanlık alanlarına yönelik soruların olmasıdır. YÖKDİL, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri alanlarında Almanca, Arapça,Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılmaktadır.

YÖKDİL NERELERDE KULLANILIR?

YÖKDİL sınavı sonuçları, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS ve doçentlik başvurularında kullanılabilir. YÖKDİL sınav sonuçları ayrıca üniversitelerde akademik yükseltmelerde gerekli olan dil yeterliliği puanı olarak da kullanılabilir.

YÖKDİL KAÇ DİLDE YAPILMAKTADIR?

YÖKDİL, Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce olmak üzere 4 dilde yapılmaktadır.

YÖKDİL ile YDS farkı nedir? YÖKDİL ile YDS eşdeğer mi?