YÖKDİL sınavı nedir, kaç yıl geçerli? YÖKDİL sınavına kimler girebilir?
YÖKDİL sınavı nedir? YÖKDİL kaç yıl geçerli? YÖKDİL sınavına kimler girebilir? Yılda iki ve ya üç kez yapılan YÖKDİL sınavı Yüksek lisans ve doktora eğitimi başvurularında, Doçentlik başvurularında gereklidir. Akademik kariyer yapmak isteyen üniversite mezunlarının başvurduğu YÖKDİL sınavı hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik.
Her yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) hakkında tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
YÖKDİL SINAVI NEDİR?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.
YÖKDİL sınavı soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise
Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.
Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça,
Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.
Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen
adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı
istenen adaylar katılabilir.
Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas
alınacağından, adayın başvuru esnasında verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık sebebiyle
doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerinden
sorumludur. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen
süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış
bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar
düzeltilmez. Adayın, verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıktan doğacak sonuçlarla ilgili
itirazları dikkate alınmaz.
Adayların, sınavlarının ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bu kılavuzdaki tüm kurallara
ve sınav kurallarına (Ek-1) uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır.
Sınavdan sonra bile olsa, bu kurallara uymadığı saptanan adayların sınav sonuçlarından doğan
hakları geçersiz sayılacaktır.
Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle başvurusunu geri çeken veya başvurusu reddedilen
veya başarısız olan adaylar, yeni başvurularını en erken bir sonraki sınav döneminde yapabilirler.
Bir sınav dönemi için yapılan başvuru, sonraki dönemler için geçerli değildir.
Sınav evrakı (soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve sınav tutanakları) sınav tarihinden 2 (iki) yıl sonra
imha edilir. Her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça,
aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.
Sınavla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler
yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle, ilgililerin söz
konusu adresi sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. Bu adresteki duyurular, adaylara tebliğ
hükmündedir.
YÖKDİL SINAVI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.
SINAVA KİMLER GİREBİLİR?
YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.
YÖKDİL, YDS, E-YDS ARASINDAKİ FARK NEDİR?
YÖKDİL ve YDS- e-YDS arasındaki en temel fark; YÖKDİL'de uzmanlık alanlarına yönelik soruların olmasıdır. YÖKDİL, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri alanlarında Almanca, Arapça,Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılmaktadır.
YÖKDİL NERELERDE KULLANILIR?
YÖKDİL sınavı sonuçları, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS ve doçentlik başvurularında kullanılabilir. YÖKDİL sınav sonuçları ayrıca üniversitelerde akademik yükseltmelerde gerekli olan dil yeterliliği puanı olarak da kullanılabilir.
YÖKDİL KAÇ DİLDE YAPILMAKTADIR?
YÖKDİL, Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce olmak üzere 4 dilde yapılmaktadır.
YÖKDİL ile YDS farkı nedir? YÖKDİL ile YDS eşdeğer mi?