YÖKDİL 2020 sınavı soruları ve cevapları adayların erişimine açıldı

YÖKDİL sınavına girenler internette merakla sorular ve cevapları araştırırken ÖSYM tarafından YÖKDİL sorularının %10'luk kısmı ve cevapları yayınlandı. İşte İngilizce Fen Bilimleri Testi ve Cevap Anahtarı (% 10), İngilizce Sağlık Bilimleri Testi ve Cevap Anahtarı (% 10), İngilizce Sosyal Bilimler Testi ve Cevap Anahtarı (% 10), Arapça Sosyal Bilimler Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)...

YÖKDİL 2020 SORU VE CEVAPLARI

YÖKDİL sorularının %10'luk kısmı ve cevapları yayınlanmıştır. Soru ve cevaplar aşağıdaki linktedir:

İngilizce Fen Bilimleri Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)

İngilizce Sağlık Bilimleri Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)

İngilizce Sosyal Bilimler Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)

Arapça Sosyal Bilimler Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)

YÖKDİL SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar 26 Mart’ta açıklanacak. Sınav sorularının ve cevaplarının ise 3 gün içincde duyurulması bekleniyor.

YÖKDİL SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır.

İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir.

Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu

ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. YÖKDİL sınavı senede 2 ya da 3 defa yapılmaktadır. Sınavla ilgili herhangi bir giriş sınırlaması yoktur. YÖKDİL sınavı 30 ilde, toplam 35 sınav merkezinde gerçekleştirilmektedir. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulmakta ve 180 dakika (üç saat) sınav süresi verilir.

YÖKDİL HANGİ DİLLERDE YAPILIYOR?

2020 yılında YÖKDİL Sınavları alana özgü olarak 2019-YÖKDİL sınavına giren aday sayıları göz önünde bulundurularak, İlkbahar Döneminde (2020-YÖKDİL/1) İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada Sosyal Bilimler alanında; Sonbahar Döneminde ise (2020-YÖKDİL/2) İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.