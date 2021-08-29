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YÖKDİL yorumları Twitter 2021 | YÖKDİL zor muydu, kolay mıydı 2021?

KPSS'nin ilk oturumu 28 Mart günü tamamlandı. Binlerce aday bugün saat 10.15'te YÖKDİL Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına katıldı. Lisans sınavının tamamlanmasıyla sosyal medyada sınava giren adaylar etkileşim kurmaya başladı. Her ÖSYM sınavında olduğu gibi YÖKDİL'de de Twitter'da kullanıcılar sınav hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte adayların yorumlarına göre YÖKDİL zor muydu, kolay mıydı 2021? sorusunun yanıtı...

YÖKDİL yorumları Twitter 2021 | YÖKDİL zor muydu, kolay mıydı 2021?

2021 YÖKDİL 28 Mart 2021 günü tamamlandı. Bugün ise ikinci oturum olan YÖKDİL 2 sınavı gerçekleşti. Yabancı dil sınavından çıkan adaylar soluğu Twitter'da aldı. YÖKDİL sınavında ter döken binlerce aday sınavın zorluğu ile ilgili sosyal medyada birbirleriyle iletişime geçiyor. Peki YÖKDİL  zor muydu, kolay mıydı 2021? İşte  YÖKDİL 2021 yorumları Twitter...

YÖKDİL yorumları Twitter 2021 | YÖKDİL zor muydu, kolay mıydı 2021?

YÖKDİL 2 ZOR MUYDU KOLAY MIYDI  2021?

2021 YÖKDİL 2 sınavı hakkında adayların çoğunluğu 'zor' değerlendirmesinde bulundu. Sınav çıkışı adaylar sınavın zor olduğundan yakındı. İşte Twitter'da 2021 YÖKDİL hakkında paylaşılanlar;

YÖKDİL yorumları Twitter 2021 | YÖKDİL zor muydu, kolay mıydı 2021?YÖKDİL yorumları Twitter 2021 | YÖKDİL zor muydu, kolay mıydı 2021?YÖKDİL yorumları Twitter 2021 | YÖKDİL zor muydu, kolay mıydı 2021?YÖKDİL yorumları Twitter 2021 | YÖKDİL zor muydu, kolay mıydı 2021?YÖKDİL yorumları Twitter 2021 | YÖKDİL zor muydu, kolay mıydı 2021?YÖKDİL yorumları Twitter 2021 | YÖKDİL zor muydu, kolay mıydı 2021?YÖKDİL yorumları Twitter 2021 | YÖKDİL zor muydu, kolay mıydı 2021?YÖKDİL yorumları Twitter 2021 | YÖKDİL zor muydu, kolay mıydı 2021?

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