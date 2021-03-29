ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2021-YÖKDİL/1 sınavının sonuçları 20 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kadar soru ve cevaplarının yayımlanacağı kitapçığı görmek istiyor. Peki YÖKDİL/1 soru ve cevapları yayımlandı mı? YÖKDİL/1 soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL/1 SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

81 il genelinde uygulanan 2021-YÖKDİL/1 sınavının soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

YÖKDİL/1 SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM genel olarak soru kitapçıklarının yüzde 10'luk kısmını sınavın ardından 1-2 gün içerisinde sitesinde yayımlıyor. Bu kapsamda YÖKDİL sınavına ait soru ve cevapların da kısa süre içerisinde ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Kitapçık yayımlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

YÖKDİL/1 SORU VE CEVAPLARI SORGULAMA EKRANI