YÖKDİL/1 soru ve cevapları yayımlandı mı? YÖKDİL/1 soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?
2021-YÖKDİL/1sınavı 28 Mart'ta merkezi olarak gerçekleştirildi. Sınava katılan yüz binlerce aday sınav sonrasında YÖKDİL/1 soru ve cevapları yayımlandı mı? Ne zaman açıklanacak? sorularını araştırmaya başladı. İşte
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2021-YÖKDİL/1 sınavının sonuçları 20 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kadar soru ve cevaplarının yayımlanacağı kitapçığı görmek istiyor. Peki YÖKDİL/1 soru ve cevapları yayımlandı mı? YÖKDİL/1 soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL/1 SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
81 il genelinde uygulanan 2021-YÖKDİL/1 sınavının soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
YÖKDİL/1 SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM genel olarak soru kitapçıklarının yüzde 10'luk kısmını sınavın ardından 1-2 gün içerisinde sitesinde yayımlıyor. Bu kapsamda YÖKDİL sınavına ait soru ve cevapların da kısa süre içerisinde ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Kitapçık yayımlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
YÖKDİL/1 SORU VE CEVAPLARI SORGULAMA EKRANI