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YÖK'te 'koronavirüs' toplantısı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nda, yabancı öğrencilerin yoğunlukta olduğu üniversite rektörlerinin katılımı ile "koronavirüs" gündemli toplantısı yapıldı.

YÖK'te 'koronavirüs' toplantısı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nda, yabancı öğrencilerin yoğunlukta olduğu üniversite rektörlerinin katılımı ile "koronavirüs" gündemli toplantısı yapıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleşen toplantıya öğrenci sayısı ve yabancı öğrenci sayısı yüksek olan 13 üniversitenin rektörü ile alanında uzman akademisyenler katıldı. Basına kapalı yapılan toplantıda "koronavirüs" salgınına yönelik üniversitelerde şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirler görüşüldü. Yaklaşık 3 buçuk saat süren toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA




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