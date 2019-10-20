YÖK'ten 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılması kararına ilişkin flaş açıklama

YÖK'ten açıklama yapıldı. Açıklamada "14 programda özel yetenek sınavının kaldırılması kararı 1 yıl ertelendi" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

YÖK flaş bir karara imza atarak 14 bölümde özel yetenek sınavını kaldırmıştı.

10 Ekim Perşembe günü yapılan YÖK Genel Kurulu toplantısında YKS'ye hazırlanan yaklaşık 2.5 milyon öğrenciyi ilgilendiren önemli kararlar alınmıştı. Öncelikle hukuk fakülteleri için 190 bin olan başarı sırası barajı 125 bine çıkarılırken, başarı sırası barajı olmayan eczacılık ve diş hekimliği bölümlerine de ilk kez başarı sırası barajı getirilmişti. Eczacılık fakülteleri için en düşük başarı sırası barajı 100 bin, diş hekimliği fakülteleri için en düşük başarı sırası barajı ise 80 bin olarak belirlenmişti.

Toplantıda ayrıca bugüne kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 yükseköğretim bölümü ile ilgili de önemli bir karar alınmıştı.

Yükseköğretim kurumlarında bugüne kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 bölüme, 2020 YKS'de merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesine karar verilmişti.

Söz konusu 14 bölüm ise şöyle sıralanmıştı:

Çizgi Film (Animasyon),

Grafik,

Grafik Resimleme ve Baskı,

Grafik Tasarım,

Moda Giyim Tasarımı,

Moda Tasarımı,

Moda ve Tekstil Tasarımı,

Rekreasyon,

Spor Bilimleri,

Spor Yöneticiliği,

Tekstil,

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama,

Tekstil Tasarımı,

Tekstil ve Moda Tasarımı

Alınan karara ilişkin yazı yükseköğretim kurumlarına, YÖK Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı tarafından 'ivedi' olarak gönderilmişti.

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