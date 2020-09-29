YÖK'ten açıklama: Üniversiteler açılacak mı?

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin 1 Ekim'de başlayacağı iddialarıyla ilgili Yüksek Öğretim Kurumu açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir" denildi.

İşte YÖK'ün açıklaması;

“’Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler’ şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir.

''HENÜZ BİR KARAR VERİLMEDİ''

Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir.”

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK, üniversitelerden yeni eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi. Salgın nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın önerisi sonrasında eğitimin tüm üniversitelerde online olarak uzaktan yapılması beklenmektedir.

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?

127 devlet üniversitesinden 123’ü uzaktan eğitim kararı alırken 4 devlet üniversitesi ise henüz yeni eğitim dönemi için uzakta öğrenim duyurusu yayımlamadı.

Yeni eğitim-öğretim dönemi için henüz bir açıklama yapmayan devlet üniversiteleri şöyle: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.