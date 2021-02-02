Luiz Gustavo sakatlandı mı? Gustavo'nun sağlık durumu nasıl?Son dakika... İzmir Valisi Köşger acı haberi verdi: Sel, Menderes ilçesinde 2 can aldıGedson Fernandes, Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?TÜİK açıkladı: Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu oluşturulduYÖK'ten Sağlık Bakanlığına yüz yüze eğitim için 'acil görüş' talebi2 Şubat Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trafikte hedefimiz sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır acıdır!Samsunspor, Ümraniyespor maçının tekrarını istedi!Hamsi avı serbest mi, yasaklandı mı? Hamsi avı yasağı kalktı mı 2021 ? Ne zaman bitiyor?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. YÖK'ten Sağlık Bakanlığına yüz yüze eğitim için 'acil görüş' talebi

YÖK'ten Sağlık Bakanlığına yüz yüze eğitim için 'acil görüş' talebi

Son dakika haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı'ndan bahar döneminde yüz yüze eğitim için acil görüş istedi.

YÖK'ten Sağlık Bakanlığına yüz yüze eğitim için 'acil görüş' talebi

Son dakika haberi... YÖK, Sağlık Bakanlığına yazı göndererek üniversitelerin bahar döneminde açılmasına ilişkin görüşlerinin bildirilmesi istendi.

YÖK tarafından Bakanlığa iletilen yazıda, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, % 40’ a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.

YÖK'ten Sağlık Bakanlığına yüz yüze eğitim için 'acil görüş' talebi

Yazıda son olarak “Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşünüzün acil olarak bildirilmesi” istendi.

YÖK'ten Sağlık Bakanlığına yüz yüze eğitim için 'acil görüş' talebi

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
1
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT