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  3. YÖK'ten değişim programları hakkında açıklama: Farabi ve Mevlana programları bu yıl da iptal edildi

YÖK'ten değişim programları hakkında açıklama: Farabi ve Mevlana programları bu yıl da iptal edildi

YÖK, koronavirüs salgınını gerekçe göstererek 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Farabi ve Mevlana değişim programlarının yapılmayacağını duyurdu.

YÖK'ten değişim programları hakkında açıklama: Farabi ve Mevlana programları bu yıl da iptal edildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversite değilim programlarını 1 yıl daha iptal etti. Geçtiğimi yıl salgına karşı alınan tedbirler kapsamında iptal edilen Farabi Değişim Programı bu yıl da iptal edildi. Öte yandan Mevlana Değişim Programı ile ilgili de iptal kararı geldi. 

YÖK'ten Farabi Değişim Programı ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınacak tedbirler ile ilgili olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılında Farabi Değişim Programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan hareketliliğin iptal edilmesi Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01.04.2020 tarihli toplantısında uygun bulunmuştu.

Mevcut riskler gözönüne alınarak, Farabi Değişim Programı kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında da değişim yapılmaması Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 20.01.2021 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur."

YÖK'ten değişim programları hakkında açıklama: Farabi ve Mevlana programları bu yıl da iptal edildi

Mevlana Değişim Programı ile ilgili duyuru ise şöyle:

"Koronavirüs (COVİD-19) salgınına karşı alınacak tedbirler ile ilgili olarak Mevlana Değişim Programı, Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı ve Türkiye-Pakistan Çağrılı Uluslararası Değişim Programı kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında da değişim yapılmamasına karar verilmiştir."

Farabi Değişim Programı nedir, şartları nelerdir? Farabi Değişim Programı ile nerelere gidilir?Farabi Değişim Programı nedir, şartları nelerdir? Farabi Değişim Programı ile nerelere gidilir?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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