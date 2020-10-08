YÖK’ten kayıt yaptıramayan öğrencilere müjde: Ek süre verildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve 2020 teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama kayıt işlemleri döneminde, Kovid-19 hastası veya temaslısı olup karantinada bulunması nedeniyle kayıt yaptıramayanlara ek süre tanıdı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 7 Ekim Çarşamba günü yaptığı toplantıda aldığı kararlara ilişkin bilgi verildi. Kurul, 2020 DGS ve 2020 teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama yerleştirme işlemleri sonucunda; kayıt olabilmek için sağlık raporu istenen programlara yerleşen adayların, herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporu ile yerleştiği programa kayıt yaptırabilmelerine karar verdi. Ayrıca kayıt imkanı verilen ancak programa kayıt yaptırabilmek için ilgili kurum ve kuruluşlarından "Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi', "Gemi Adamı Olur Belgesi" gibi belgeler istenen programlara, söz konusu belgelerin temininde öğrencilerin yaşayabileceği muhtemel sorunlar dikkate alınarak, istenen belgeleri kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ilgili yükseköğretim kurumlarına ibraz etmelerine de imkan tanındı.

Yine Kovid-19 hastası veya temaslısı olup karantina altında bulunmaları nedeniyle kayıt yaptıramayanların kayıt haklarının saklı tutulmasına, bu öğrencilerin durumlarını belgeleyen raporlarını rapor tarihinin bitiminden en geç 15 gün içinde ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri durumunda kayıtlarının yapılmasına karar verdi. Yürütme Kurulu, 2020 Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında üniversitelere yerleştirilen ancak kayıt tarihleri içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin 16 Ekim tarihine kadar kaydının yapılmasını da kararlaştırdı.