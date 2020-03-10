YÖK’ten Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi eğitimi

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Üniversitelerde "Siber Güvenlik" ve "Ağ Yönetimi" eğitimlerini başlatıyor.

YÖK tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında YÖK ve Cisco Systems (CISCO) arasında dijital eğitim alanında iş birliği yapılacak. YÖK'ün Cisco Network Akademi ile yapacağı iş birliği kapsamında 5'i yeni kurulan teknik üniversite olmak üzere toplam 8 pilot üniversitedeki akademisyenlere "Siber Güvenlik" ve "Ağ Yönetimi" konularında eğitimler verilecek.

YÖK-Cisco iş birliği ile YÖK'ün Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm projesi ile başlattığı yerel ve küresel rekabet gücü kazanım hedefine yönelik çalışmaların derinleştirilmesi ile akademisyen ve öğrencilerin teknolojik yetkinlik kazandırılması, üniversitelerin güncel teknoloji içeriklerine erişimleri ve dijital eğitim kaynaklarından faydalanmaları, öğrenimin yetkinliğe dönüştürülerek proje ve uygulama geliştirmeleri hedefleniyor.

İş birliği kapsamındaki ilk adım YÖK'te düzenlenen toplantıda atıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, CISCO Kurumsal Sosyal Sorumluluk Lideri Habibe Açık, eğitimlerin verileceği üniversitelerin rektörleri (Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Kandemir, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ) ve ilgili akademisyenler katıldı.

Toplantının başlangıcında konuşan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖK ve CISCO arasında başlatılacak olan iş birliği sürecine ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

"Yükseköğretimde akıllı uzmanlaşmaya, ihtisaslaşmaya ve dijital dönüşüme hız vereceğiz"

Toplantının açılışında konuşan YÖK Başkanı Saraç 2015 yılından bu yana "Yeni YÖK" olarak yükseköğretimde reform niteliğindeki çalışmaları daimi tekamül esasında yürüttüklerini söyleyerek Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesinin de bunlardan birisi olduğunun altını çizdi. Bu proje kapsamında, Anadolu'daki 16 üniversitede pilot bir çalışma ile bugüne kadar 50 binin üzerinde öğrenci ile 6 bin öğretim elemanının çeşitli dijital eğitim derslerini aldığını belirtti.

Yükseköğretimde "eğitim, araştırma ve inovasyon" üçlüsü; küreselleşme, teknolojik gelişmelerdeki hız ve demografik değişikliklerin etkisi ile şekillenip, 2050'de dijital şehirler konsepti beklenildiğini belirten Saraç, " Dünyada ve ülkemizde hızla artan şehirleşme oranı, yükseköğretime yoğun kitlesel talepleri oluşturuyor. Bütün bu sonuçlar yükseköğretimde akıllı uzmanlaşmaya, ihtisaslaşmaya ve dijital dönüşüme hız vermemiz gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.

Konuşmasının sonunda Cisco Network Akademi yetkililerine dijital eğitim alanındaki bu iş birlikleri nedeniyle teşekkürlerini ileten Saraç projenin başarılı bir şekilde yürütülerek ülkemizin nitelikli insan kaynağına katkı sağlamasını diledi.

Eğitimler kapsamında bundan sonra yapılacak çalışmalara ilişkin sürecin ele alındığı toplantıda Cisco Türkiye yetkilileri ve proje kapsamındaki üniversitelerin rektörleri iş birliği sürecine ilişkin memnuniyetlerini ifade eden konuşmalar gerçekleştirdi.

"Siber Güvenlik" ve "Ağ Yönetimi" eğitimi

YÖK'ün Cisco Network Akademi ile iş birliği kapsamında Bursa Teknik, Erzurum Teknik, Eskişehir Teknik, İskenderun Teknik, Konya Teknik, Hitit, Tokat Gaziosmanpaşa, Yozgat Bozok Üniversitesi'ndeki akademisyenlere "Siber Güvenlik" ve "Ağ Yönetimi" konularında Cisco tarafından eğitim verilecek.

Proje kapsamında akademisyenlere yönelik ilk eğitimler 16 Mart tarihinde başlatılacak. Pilot uygulama sonrasında karşılıklı olarak yapılacak değerlendirmenin ardından iş birliğinin diğer üniversitelere de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kaynak: İHA