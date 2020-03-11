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YÖK'ün "koronavirüs" toplantısı sona erdi

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) "koronavirüs" gündemiyle yapılan toplantı sona erdi.Kuruldan alınan bilgiye göre, toplantı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı...

YÖK'ün "koronavirüs" toplantısı sona erdi

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) "koronavirüs" gündemiyle yapılan toplantı sona erdi.

Kuruldan alınan bilgiye göre, toplantı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörleri ve aralarında Koronavirüs Bilim Kuruluna üye enfeksiyon alanında uzmanı akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3,5 saat süren toplantı sonrasında bir açıklama yapılmadı.


Kaynak: AA




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