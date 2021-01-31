YÖK'ün suç duyurusuna rağmen parayla tez yazma ticareti sürüyor!

Akademik danışmanlık, bitirme projesi danışmanlığı, tez danışmanlığı adıyla öğrencilerin yerine niteliksiz tez yazan kişiler işi ticarete dökerek internette ve üniversitelerin çevresindeki kırtasiyelerde para karşılığı tez hazırlıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tez yazdıran ve para karşılığı tez yazan kişiler için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Başkası yerine tez yazan ve yazdıranlar hakkında işlem başlatılacağı açıklanmasına rağmen emek sömürüsü devam ediyor. DHA'nın internet üzerinden ulaştığı firmalarda fiyatlar sayfa başı 20 liradan başlıyor.

''TÜRKİYE'DE DANIŞMAN HOCALAR MALESEF YETERLİ DONANIMA SAHİP DEĞİL''

Bir firma çalışanı sadece tıp alanında tez hazırladıklarını belirtti. Platformlarının ABD'de kurulduğunu söyleyen çalışan, "Fiyatı ne yazdıracağınıza, tezinizin konusuna göre değişiyor. Editörlerimiz inceleyip ona göre fiyat veriyor. Üniversitelerin kendine göre kuralları var. Bazı üniversiteler 30 sayfa, bazıları 120 sayfa istiyor. Bizim için bu kurallar önemli. Türkiyede maalesef danışman hocalar yeterli donanıma sahip olmadıkları için ya eksik bilgileri var ya da öğrencilere yardımcı olmaktan pek hoşlanmıyorlar. Biz de o açığı gördüğümüz için tamamlamaya çalışıyoruz. Platformumuz Amerikada kurulmuş bir platform. Tamamı Amerikada çalışan doktorlardan oluşuyor. Hem Amerikalı hem Türkler var aralarında” diye konuştu.

Bu arada yüksek lisans ve doktora tezlerinde yer alan anket çalışmaları için de analiz yapan ve makale formatında hizmet veren kişiler de var. Analiz çalışmasını yaptığını söyleyen bir kişi, "Sadece SPSS analizi yapıyoruz. Teziniz anketli bir çalışma ise anketinize ait verilerin analizi hizmeti veriyoruz. Ücret olarak 750 lira talep ediyoruz" dedi.

Sıfırdan tez yazımı yapmayıp sadece tez formatını düzenleyenler de bulunuyor. Beşiktaş'ta bir ofiste çalışan ve çok sayıda bilgisayar işi yapan Canan Erboğa şöyle konuştu:

"Ben tez düzenliyor, metin düzenliyor, dilekçe yazıyorum. Formata uygun olarak tezleri düzenliyorum. 100 sayfalık tez 1.5 saatimi alıyor. Saatlik ücretim 180 lira. Sıfırdan tez yazmıyorum onları yapanlar var internette ama çok astronomik rakamlar istiyorlar. Zaten buna da karşıyım. Öğrenci kendisi yapmalı, başkasının emeğini sömürmemeli."

''HİÇBİR İŞE YARAMAYAN TEZLER ÜRETİLİYOR''

Öğrencilerin kolay yola başvurmasında akademisyenlerin de dikkatsizliğinin olduğunu söyleyen Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız ise şunları söyledi:

"Bazı insanlar kolay yollardan bu unvanları elde etmek istiyorlar. Bu tür şeyler başta bireysel olarak yapıldı. Sonra bu yardımda bulunanlar baktılar ki bu iş ciddi sektör haline gelmeye başladı. Maalesef bu iş için ofisler kuruldu, iş yerleri açıldı. Başkaları adına parayla yüksek lisans, doktora, bitirme tezi, ödev gibi aklınıza gelen ne varsa yazıyorlar. Bu tezleri yazdığını iddia eden insanların hiçbir bilimsel özellikleri yok. İşin uzmanı insanlar değil. Bilgisayar başında 15 günde 1 ayda yüksek lisans tezi yazdıklarını iddia ediyorlar. Öğrenciler, konuyu bile onlarla bağlantılı alıyorlar. Başka yerlerden alıp bir araya getirip, tez halinde sunuyorlar. Her şey baştan itibaren planlanıyor. Hiçbir işe yaramayan tezler üretiliyor, bu insanlar da bunlarla unvan alıyor. Bu tezi incelemesi gereken kişiler de çok fazla ayrıntılı incelemeye tabii tutmuyorlar. İşin iki farklı boyutu var. Öğrenci boyutu ve bu işi yürüten yöneten akademik çevre. Sizin adınıza tez yazıyorlar bu olabilir bir şey değil. Hapis cezası var. Dolandırıcılık suçu, cezaevine girebilecekleri ve para cezası da olan bir suçtur."