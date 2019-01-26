Yol kenarına atılan atık malzemelerden çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yol kenarına atılan atık malzemelerden çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yol kenarına atılan atık malzemelerden henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Atık malzemelerden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA