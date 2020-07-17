Yol kenarında cesedi bulunan Süleyman Akbaba'nın katili belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yol kenarında parçalanıp poşetlere ayrılmış ceset parçaları bulunmuştu. Cesedin Süleyman Akbaba'ya ait olduğu tespit edilmiş, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Süleyman Akbaba'nın ilişki yaşadığı komşu kadının kocası tarafından öldürüldüğü belirlendi. Katil koca polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde eve geldiğinde karısı ve Süleyman Akbaba'yı birlikte görünce kendisini kaybederek cinayeti işlediğini söyledi. Şüphelinin cesedi parçalara ayırıp poşetlere koyduktan sonra kiraladığı otomobille yol kenara attığı, ertesi gün aynı arabayla arkadaşlarıyla birlikte denize gittiği belirlendi. Olayla ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.