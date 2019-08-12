Yol kenarında hareketsiz bulunan genç, hastanede öldü

ESKİŞEHİR'de, yol kenarında hareketsiz bulunan Erkan Erbaş (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Odunpazarı ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde yürüyüşe çıkanlar, yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Erkan Erbaş olduğu belirlenen bu kişi, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Erbaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA