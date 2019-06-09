Yol kenarında oturan arkadaş grubuna otomobilden ateş açıldı: 1 ölü, 2 yaralı

KASTAMONU'da, yol kenarında alkol alan arkadaş grubuna, seyir halindeki bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği üç kişiden Cevat Ahatoğlu (28) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, gece saatlerinde kent merkezindeki Saat Kulesi mevkiindeki Kuleli Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında oturup alkol alan Cevat Ahatoğlu, Mert G. ve Seda D.'ye, seyir halindeki bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan 3 arkadaş yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı olarak Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cevat Ahatoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mert G. ve Seda D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisin, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

DHA