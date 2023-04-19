Yol kenarındaki mıcırlar tehlike yarattı! otomobil şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 5 yaralı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Çatak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz T. (29) idaresindeki 37 AAJ 018 plakalı Tofaş marka otomobil, yol kenarındaki mıcırlar sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

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Yol kenarındaki mıcırlar tehlike yarattı! otomobil şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 5 yaralı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yol kenarındaki mıcırlar sebebiyle sürüklenen otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü, eşi ile üç çocuğu yaralandı.

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YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL 20 METRE SÜRÜKLENDİ

Kaza, Çatalzeytin ilçesine bağlı Çatak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz T. (29) idaresindeki 37 AAJ 018 plakalı Tofaş marka otomobil, yol kenarındaki mıcırlar sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil, çay kenarında durabildi.

Kazada sürücü Cengiz T. ile eşi Arzu T. (26) ve çocukları H.S.T. (6), S.T. (4) ve H.M.T. (10) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan sürücü Cengiz T. ile eşi Arzu T.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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