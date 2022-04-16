Yol Kısım Şefi (Demiryolu) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yol Kısım Şefi (Demiryolu) görev tanımı nedir, Yol Kısım Şefi (Demiryolu) ne iş yapar, Yol Kısım Şefi (Demiryolu) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yol Kısım Şefi (Demiryolu) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yol Kısım Şefi (Demiryolu) Tanımı;

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Yol Kısım Şefi (Demiryolu) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yol Kısım Şefi (Demiryolu) Maaşları

Yol Kısım Şefi (Demiryolu) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yol Kısım Şefi (Demiryolu) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yol Kısım Şefi (Demiryolu) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.01

Meslek Adı :

Yol Kısım Şefi (Demiryolu)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Demiryolunun emniyetli çalışması için her türlü bakımını, tamirini yaptıran ve gerekli kontrollerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yol Kısım Şefi (Demiryolu), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bütün mıntıkasını görmek şartıyla her ay yaya olarak turne yapmak,

b) Trafiğin yoğun olduğu banliyö mıntıkasında, drezin ile turne yapılmaması halinde lokomotif ile turne yapmak,

c) Yapılması gereken turneleri aksatmadan ve eksiksiz yerine getirmek, zorunlu hallerde turnenin aksayacağı anlaşılır ise şube şefine haber vermek,

d) Yola çıkmadan önce oto ve motorlu drezinlerin ilgililerce iyice temizlenmiş ve drezinin yola çıkmasında herhangi bir sakınca olmadığını, vasıtanın gerekli muayene, bakım ve (yağ, yakıt, su) ikmalinin yapıldığını seyrüsefere mani bir durumun bulunup bulunmadığını, yanında götüreceği malzemelerin tamam olup olmadığını kontrol etmek,

e) Turneleri esnasında göreceği çeşitli aksaklıkları not ederek, ilgili yol çavuşuna ve vekiline veya yol bekçisine gereken emirleri vermek,

f) Yaya turne esnasında yol ve tesislerini tetkik ederek, taş düşmesi, heyelan olması muhtemel olan yarmalarla civarlarını, muayene etmek ve tespit ettiği durumların acil olanlarına derhal müdahale etmek veya şube şefine bildirmek,

g) Telgraf veya telefon tel ve direklerinde gördüğü arızayı en yakın istasyona bildirmek,

h) Mıntıkasındaki, rampa, gabari, peron, istinat duvarı, tünel, köprü, menfez ve güzergahtaki su tesisleri ile kilometre, hektometre, eğim levhaları ve sair sabit tesisleri kontrol etmek, tespit ettiği arızaları şubesine bildirmek,

i) Mıntıkasında yapılan ve kendisi ile ilgili işlerin başında bulunmak, gerektiğinde yardım etmek,

j) Mıntıkası dahilinde sefer eden bütün trenlerin geçiş saatlerini bilmek ve yola çıkarken seyrüsefer cüzdanını yanında bulundurmak,

k) Kapanan yolun en kısa zamanda seyrüsefere açılması gerektiğinden, işi bizzat idare etmek üzere hadise mahallinde kalmak ve işbaşından ayrılmadan bilgi akışını sağlamak,

l) Mıntıkasında çalışan takımları lüzumu halinde olay yerine göndermek, yol bekçilerini, yol kontrolünün aksatılmaması için mıntıkalarında bırakmak,

m) Çavuş, bekçi, geçit bekçilerinin, işçilerin muayene ve tedavileri için gerekli hastalık modellerini tanzim etmek,

n) Personelle ilgili yazışmaları yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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