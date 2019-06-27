Yol kontrol noktasında yanan araca polis müdahale etti

BURSA (AA) - Bursa'da yol kontrol noktasında durdurulan araç, çalıştırıldığı esnada yanmaya başlayınca polis ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Bursa kara yolu Kestel ilçesindeki yol kontrol noktasında görev yapan polis ekipleri, 41 ABT 327 plakalı otomobili durdurdu.

Araçta bulunan iki kişinin kimlikleriyle otomobilin ruhsatını alan ekipler, gerekli sorgulamaları yaptı.

Bu esnada duran otomobilin ön kaputundan dumanlar çıkmaya başladı. Kaputu açan araç sahibi, otomobilin motorunun su kaynattığını fark etti. Otomobil bu sırada alev aldı.

Polis ekipleri, yangın tüpüyle müdahale ederek yangını söndürdü.

Yanan araçta maddi hasar oluşurken, otomobil çekici yardımıyla çekildi.

Araç sahibinin arızalı olan otomobilini tamir için Eskişehir'den Bursa'ya getirdiği öğrenildi.









Kaynak: AA