Yol kontrolünde Jandarma’ya yakalandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurdukları bir araçtan Selçuklu dönemine ait tarihi eser ele geçirdi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde icra edilen yol kontrolü uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalar neticesinde tarihi eser olarak değerlendirilen Selçuklu dönemine ait 1 adet Sikke, Roma dönemine ait 1 adet insan figürlü metal eski obje, 1 adet sallama tabir edilen kesici, dürtücü alet ile kılıfı ele geçirildi. Olay ile ilgili Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA