Yol Marangozu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yol Marangozu görev tanımı nedir, Yol Marangozu ne iş yapar, Yol Marangozu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yol Marangozu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yol Marangozu Tanımı;

__

Yol Marangozu Maaşı Ne Kadar? 2022 Yol Marangozu Maaşları

Yol Marangozu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yol Marangozu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yol Marangozu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.17

Meslek Adı :

Yol Marangozu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yol Marangozu, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, maden ocaklarında demiryolu döşeme, demiryolunun kontrol ve onarımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yol Marangozu , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Yol zeminin ince tesviyesinin yapılmasını sağlamak,

b) Zemin suyunun kanala bağlanmsını sağlamak,

c) Zemine balans sermek,

d) Traversleri balans üzerine yerleştirmek,

e) Rayları traversler üzerine yerleştirmek ve monte etmek,

f) Makasları traversler üzerine yerleştirmek ve monte etmek,

g) Ray ve makasların eğim bozukluklarını düzeltmek,

h) Yol zeminini kontrol etmek,

i) Yolu kaldırmak/indirmek,

j) Traversleri kontrol etmek ve bozuk traversleri yerinden sökmek,

k) Rayları kontrol etmek ve bozuk rayları yerinden sökmek,

l) Papuçları kontrol etmek ve papuç arızalarını gidermek,

m) Çivi ve trifonları kontrol etmek ve bozuk çivi ve trifonları sökmek,

n) Sökülen elemanların yerlerine yenilerini yerleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?