Yol ortasında kalan minare görenleri şaşkına çeviriyor

Denizli'nin Babadağ ilçesinde yol ortasında duran minare görenleri şaşkına çeviriyor. Yaklaşık 85 yıl önce çıkan yangında camisi yanan minare zarar görmeyince o dönem yol ortasında kalan minarenin camisi ise yangından yaklaşık 15 yıl sonra 50 metre yanına yapıldı.

Babadağ ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde yol ortasında kalan minare görenleri hem şaşkına çeviriyor hem de gülümsetiyor. İlginç olayın geçmişi ise 1936 yılına kadar dayanıyor. 1933 yılında yapılan Kırcataş Cami'nin olduğu Gündoğdu Mahallesi'nde 1936 yılında büyük bir yangın çıktı. Yangın sonrası cami ile birlikte çok sayıda ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Caminin minaresi yangında zarar gördü ancak yıkılmadı. O dönem mahallede tekrar yapım çalışması yapıldı fakat minare hesaba katılmayınca bugünkü ilginç görüntü ortaya çıktı. Zamanla minarenin olduğu bölgeden yol da yapıldı ve minare yolun ortasında kaldı. Yangından 15 yıl sonra ise minarenin yaklaşık 50 metre yanına cami tekrar yapıldı.

Minare ilçesinin simgesi oldu

Cami ile minarenin ayrı ayrı olduğu mahallede ilçe sakinleri bu duruma alışırken, ilçe dışından gelenler ise hem şaşkınlıklarını gizleyemiyor hem de kendilerini gülümsemekten alıkoyamıyor.

Kaynak: İHA