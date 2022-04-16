Yol Şube Şefi (Demiryolu) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yol Şube Şefi (Demiryolu) görev tanımı nedir, Yol Şube Şefi (Demiryolu) ne iş yapar, Yol Şube Şefi (Demiryolu) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yol Şube Şefi (Demiryolu) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yol Şube Şefi (Demiryolu) Tanımı;

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Yol Şube Şefi (Demiryolu) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yol Şube Şefi (Demiryolu) Maaşları

Yol Şube Şefi (Demiryolu) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yol Şube Şefi (Demiryolu) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yol Şube Şefi (Demiryolu) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.02

Meslek Adı :

Yol Şube Şefi (Demiryolu)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Yol kısım şeflikleri arasında, yol bakım ve tamiratı, yol üzerindeki tünel, köprü, menfez ve diğer sabit tesislerin tamir, kontrol ve bakımını yaptıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yol Şube Şefi (Demiryolu), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kısım şeflikleri arasında koordinasyonu sağlayarak yol bakım ve tamiratında yıllık iş programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

b) Mıntıkasındaki tünel, köprü, menfez ve diğer sabit tesislerin gözetim ve korunmasını sağlamak,

c) Yol yenilemelerinde öneride bulunmak,

d) Personelin hak ediş ve özlük haklarına ait yazışma ve düzenlemeleri yapmak ve izlemek,

e) Kar mücadelesine karşı yönlendirme ve koordinasyonu sağlamak,

f) Mıntıkalarında ayda iki drezin (motor veya oto), ayda bir lokomotif ve yeteri kadar yaya turne yapmak,

g) Ray ek kaynağı ve dolgu kaynağı yapılacak yerleri tespit etmek, talimatlara uygun olarak yapılmasını sağlamak,

h) Şube şefliğinin sorumluluk alanındaki taş ocaklarında üretilen balastı denetleyerek sözleşme hükümlerine uygun üretimini sağlamak,

i) Kültürel tahkimat hat boyunda ve istasyonlarda uygun yerlerin ağaçlandırılmasına çalışmak,

j) Diğer birim yetkilileri ile koordinasyon ve olaylarda tahkik görevini yapmak,

k) Yol bakım ve tamiratı için gerekli malzeme ile, yarma derivasyon hendekleri ve menfez, debuşe temizlikleri için gerektiğinde iş treni talebinde bulunmak ve trenin randımanlı çalışması konusunda tüm tedbirleri almak,

l) Makasların bakım ve tamirlerini yaptırarak ihtiyaç duyulan makas ve parçaların temini için gerekli girişimlerde bulunmak,

m) Yoldaki raylarda çeşitli nedenlerle meydana gelen aşınmaları kontrol etmek ve gerekli olanların değişmesini sağlamak,

n) Yoldaki ot mücadelesine ait program yapmak, ilgili birimlere intikal ettirmek,

o) Yolun aplikasyonu ve geometrik yapısında meydana gelen değişikliklerin giderilmesini sağlamak,

p) Yolda çıkan ve kullanılan ray, travers ve küçük malzemenin belirli yerlerde korunması ve değerlendirilmesi konularında önerilerde bulunmak ve kayıtlarını tutmak,

q) Personelin uygulamalı olarak eğitimini yaptırtmak,

r) Yol müdürü ve yol müdür yardımcıları ile yol kontrolörlerinin denetim turnelerinde refakat etmek,

s) Mıntıkalarında gerek kaza ve olaylar sonucunda gerekse bakım yapmaktaki gecikmeler nedeniyle seyrüsefer emniyetini temin etmek için tekayyüdat koymak, tekayyüdatı kaldırmak,

t) Yol sürveyanı ve yol çavuşunun, izin geçici görev ve vekalet teminini kısım şefinin teklifi üzerine onaylamak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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