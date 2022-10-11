Yol Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yol Ustası maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Yol Ustası iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Yol Ustası iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Yol Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yol Ustası görev tanımı nedir, Yol Ustası ne iş yapar, Yol Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yol Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yol Ustası Tanımı;

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Yol Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Yol Ustası Maaşları

Yol Ustası maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Yol Ustası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yol Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9312.05

Meslek Adı :

Yol Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Bina Dışı İnşaat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Şehir içi ve şehirler arası yollarda asfalt çalışması, yaya alanı düzenlemesi, korkuluk çalışmaları, kış şartları ile mücadele çalışmaları, yol bakım ve tamirini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yol Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Asfalt kaplama ve onarım çalışmalarını yapmak,

b) Yolların daha modern görünüme kavuşması için bordür ve tretuvar çalışmaları yapmak,

c) Araç ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla riskli bölgelere korkuluklar yapmak, bozulan yerleri tamir etmek,

d) Kış şartları ile mücadele ederek gerekli tuzlama çalışmaları yapmak,

e) Izgara, baca yapmak, mevcut olanların bakımını ve tamirini yapmak,

f) Yol yapım bakım çalışması olan yerlerde gerekli uyarı levhaları koymak,

g) Eskiyen trafik işaret levhalarını yenilemek,

h) Asfaltlarda oluşan çukur ve çatlak bölgeleri uygun şekilde tamir etmek,

i) Yol kenarlarında ışık yansıtıcıların eksikliklerini tamamlamak gerekirse yenilemek,

j) Yola dökülen malzemelerin toplanması ve trafiğe açılmasını sağlamak,

k) İşyeri düzeni ve güvenlik önlemlerine uymak,

l) Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak/yapılmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Yol Ustası maaşlarına ek olarak sizlerde Yol Ustası mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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