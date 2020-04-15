Yol uygulamasında 50 gram eroin ele geçirildi

Antalya'da Jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu araçta bulunanların üzerinde yapılan aramada 50 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Antalya-Denizli karayolu Kizilcadag mahallesi mevkiinde yol kontrolü yapan Korkuteli 17" nci JASAT timi ve Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri 48 ACS 49 plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan üç kişinin üst aramasını yapan jandarma F. Ç. ve F. K. isimli şahısların üzerinde yaklaşık 20 gram, T. T. isimli şahsın üzerinde 10 gram olmak üzere toplamda 50 gram eroin maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Üç kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA