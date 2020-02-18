Yol verme kavgasında otobüs şoförünü darbetti (2)

ŞOFÖR O ANLARI ANLATTI

ya anlattı.

Otomobil sürücüsünün çift şeritli yolda kendisini aracıyla sıkıştırdığını belirten şoför Ergin, "Ben kendisini geçtim, çift şerit halinde Oscar Durağı'na vardık. Durağa yanaştım, kapıları açtım, yolcu indiriyorum. Bu arada sol cama geldi eliyle vurdu, küfürler etti. Ben açmadım camı, ondan sonra kapıya geldi. "Nasıl araba sürüyorsun" diyerek küfürler yağdırdı, bana yumruk salladı. Yolcular müdahale etti. Ben ona sopa salladım. O anda benim elimden aldı, sonra yolcular girdi. Darp edildim. Sonra indik aşağıya o sırada polis geldi. Çevredekilerin ellerinden kurtuldu. Polisin yanında bir daha kavgaya tutuştuk. Orada da küfür etti bana. Polis memurlarıyla hastaneye gittik elimi sardılar. Rapor aldım. Şikayetçi oldum" dedi.

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Kaynak: DHA