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  3. Yol verme meselesi yüzünden bir kişinin ölümüne neden olmuştu! Sezer Öztürk, yurt dışına kaçarken yakalandı!

Yol verme meselesi yüzünden bir kişinin ölümüne neden olmuştu! Sezer Öztürk, yurt dışına kaçarken yakalandı!

Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açıp bir kişinin ölümüne neden olan Öztürk, tutuklandı.

Yol verme meselesi yüzünden bir kişinin ölümüne neden olmuştu! Sezer Öztürk, yurt dışına kaçarken yakalandı!

Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olan eski futbolcu Sezer Öztürk, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Eski futbolcu Sezer Öztürk ile Halil İbrahim Genç (24) arasında çıkan yol verme tartışmasında Halil İbrahim Genç silahla vurularak öldürülmüştü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında firari olan şüpheli Sezer Öztürk, Artvin'den Gürcistan'a gitmek için bindiği kamyonetin arkasında yakalandı.

Yol verme meselesi yüzünden bir kişinin ölümüne neden olmuştu! Sezer Öztürk, yurt dışına kaçarken yakalandı!

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Öztürk, ifadesinde "Olay günü çocuklarımı hayvanat bahçesine götürdüm, daha sonra eve dönerken arabamın önünü kestiler, beni darp ettiler. Ölümden döndüm, kafama aldığım darbelere ilişkin raporları mahkemeye sunacağım. İlla haklı olmak için ölmem gerekmiyor. Ben ateş etmedim, Ömer Genç benim korumamdır, olay sırasında o havaya ve yere ateş etti. Karşı taraf 30-40 kişiydi. Alkollü vaziyette bize saldırdılar, benim yanımda korumam, korumamın çocukları ile benim küçük çocuklarım ve eşlerimiz vardı" diyerek suçlamayı kabul etmedi.

Hakimlik, Öztürk'ün "Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. 

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