Yola atlayan kadın aşırı hızın kurbanı oldu!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, caddeye atladığı sırada son sürat gelen bir otomobilin çarpması sonucu havada takla atarak yola savruldu. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ambulansla kadın hastaneye kaldırılırken o anlar ise böyle yansıdı.