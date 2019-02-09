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  3. Yola çığ düştü, mahsur kalanları belediye kurtardı

Yola çığ düştü, mahsur kalanları belediye kurtardı

Van'ın Çatak ilçesinde bağlı Çılga Mahallesi sakinleri, çığ düşmesi sonucu mahsur kaldıkları yolda belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yola çığ düştü, mahsur kalanları belediye kurtardı

Van'ın Çatak ilçesinde bağlı Çılga Mahallesi sakinleri, çığ düşmesi sonucu mahsur kaldıkları yolda belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Çılga Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşı yaptırmak için ilçeye gelen mahalle sakinleri, dönüş sırasında çığ düşmesi sonucu yolda mahsur kaldı. Bilgi verilmesi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Daire Başkanlığı Çatak İşletme Şefliği ekipleri, bölgeye gitti. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu çoğu çocuk, 28 kişi, iş makinesiye mahallelerine götürüldü.

Yola çığ düştü, mahsur kalanları belediye kurtardı

Yola çığ düştü, mahsur kalanları belediye kurtardı

Kaynak: İHA

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