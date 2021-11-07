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Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı!

43. İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte bazı yollar saat 03.00'te ulaşıma kapatıldı

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 43. Vodafone İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollarda trafik düzenlemesi yapıldı.

Bu kapsamda, parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği kademeli olarak durduruldu.

Trafik polisleri dubalarla trafiği yavaşlattıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü araç trafiğine kapattı.

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı!

Avrupa ve Anadolu yakasından geçiş için köprüyü kullanmak isteyen sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

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