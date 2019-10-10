Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 10 Ekim hava durumu raporuna göre Marmara ve Kuzey Ege’de bugün için sis ve pus uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? Yağmur yağacak mı? İşte, merak edilen soruların cevabını bulduğu 10 Ekim hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin bekleniyor.

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İZMİR °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu