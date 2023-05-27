Yola çıkan yavru köpeği kurtarmak isterken canından oldu

Denizli İlinin, Sarayköy ilçesinde bir yayanın yolda kalan yavru köpeği kurtarmaya çalışması sonucu, zincirleme kaza meydana geldi, zincirleme kaza sonucu, tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Olay, Srayköy'ün Cumhuriyet Mahallesinde gerçekleşti. Toplanan bilgilere göre, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan ve tali yolda seyir eden 20 SH 484 plakalı araç sürücüsü Mehmet Çümen, ana yolda bulunan yavru köpeği kurtarmak için otomobilden indi. Yola kontrolsüz bir şekilde çıkan Çümen,Abdülselam A.'nın kullandığı balık yüklü 01 BON 94 plakalı tırın çarpması sonucu metrelerce ileriye fırladı. Bu esnada aniden duran balık yüklü tıra, Kadir Ü. idaresindeki 20 ZR 771 plakalı yem yüklü tırda arkasından çarptı.

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Kazayı görenlerin ihbarı sonucu olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipkerinin ilk incelemesine göre, köpeği kurtarmaya çalışan Mehmet Çümen, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri ise hurdaya dönen yem yüklü tırın sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü Kadir Ü. yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Abdülselam A. ise ifadesi için gözaltına alındı.

Yapılan incelemenin ardından Mehmet Çümen'in bedeni otopsi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

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