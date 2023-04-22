Yola çıkmaya hazırlananlara duyuruldu! O yol ve köprüler ücretsiz: KGM liste paylaştı!

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteninde yapılan duyuruya göre, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ülkedeki otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri bugün (20 Nisan 2022) itibariyle ücretsiz hale getirildi. Bu uygulama, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere tüm araç sürücülerinin ücretsiz geçiş yapmasını sağlıyor. Bu durum, milyonlarca insanın yüzünü güldürdü ve özellikle seyahat planları yapanlar için önemli bir tasarruf sağladı. Ücretsiz geçiş hakkı, 24 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar devam edecek.

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar için müjdeli bir haber paylaştı. KGM tarafından yayınlanan listede yer alan bazı otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağı belirtildi. Buna göre, bu yollar ve köprülerden geçen sürücülerden herhangi bir ücret alınmayacak. Bu girişim, özellikle seyahat etmek isteyen vatandaşlar için ekonomik bir seçenek sunuyor. KGM'nin ücretsiz hale getirdiği yollar ve köprülerin listesi çeşitli kaynaklarda paylaşıldı ve vatandaşlar bu liste ile seyahat planlarını yapabilirler. Bu güzel haber sayesinde, seyahat etmek isteyen vatandaşlar daha rahat bir şekilde plan yapabilecekler.

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Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumu bülteninde, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yap-işlet-devret projeleri hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü ağındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz hale getirildiğini duyurdu. Ancak, yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Örneğin, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle belirli saatlerde şerit daraltması yapılıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 88-89. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ise İzmir-Aydın istikametinde 2 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları da Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yol yapım, onarım ve bakım çalışmaları devam eden kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Örneğin Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometreleri, Tarsus-Adana Otoyolu bağlantı yolunun 6-7. kilometreleri, Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometreleri, Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 27-44. kilometreleri ve Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometreleri gibi kesimlerde trafik akışı tek şerit veya servis yollarından sağlanıyor.