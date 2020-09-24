Yola fırlayan inekleri gören sürücüler ne yapacağını şaşırdı!

Bartın’da trafiğin yoğun olduğu saatte ineklerin birden yola fırlaması görenleri şaşırttı. İnekleri karşılarında gören sürücüler bir anda şoka uğrarken sürücülerin dikkati ise olası bir kazayı önledi. O anlar ise güvenlik kameraları saniye saniye kaydedildi.