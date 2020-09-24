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  3. Yola fırlayan inekleri gören sürücüler ne yapacağını şaşırdı!

Yola fırlayan inekleri gören sürücüler ne yapacağını şaşırdı!

Bartın’da trafiğin yoğun olduğu saatte ineklerin birden yola fırlaması görenleri şaşırttı. İnekleri karşılarında gören sürücüler bir anda şoka uğrarken sürücülerin dikkati ise olası bir kazayı önledi. O anlar ise güvenlik kameraları saniye saniye kaydedildi.

Bartın’da Çatmaca’dan Özel İdare Kavşağı istikametinde yaşanan olayda bir anda otomobillerin önüne atlayan inekler görenleri hayrete düşürdü. Bir sürücünün ise yola atlayan ineği son anda fark etmesiyle olası kaza önlenirken o anlar ise kameraya anbean yansıdı.

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24 Eylül 2020 Perşembe 16:06
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