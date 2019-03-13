Yola inen domuz sürüsü, kazaya neden oldu
KIRIKKALE'de Kayseri-Ankara karayoluna çıkan domuz sürüsü, trafik kazasına neden oldu.
KIRIKKALE'de Kayseri-Ankara karayoluna çıkan domuz sürüsü, trafik kazasına neden oldu. Kazada 5 domuz telef olurken, 2 otomobilde hasar oluştu.
Kaza, akşam saatlerinde Kayseri-Ankara karayolu üzerinde Hasandede köyü mevkiinde meydana geldi. Yaklaşık 30 domuzun bulunduğu sürü, yolun diğer tarafına geçmek için Kayseri-Ankara karayoluna çıktı. O esnada yolda ilerleyen 2 otomobil sürünün arasına girdi. Otomobillerin altında kalan 5 domuz telef olurken, otomobillerde hasar oluştu.
Keskin'den Kırıkkale'ye gittiğini söyleyen kazazedelerden İsmail Y., domuz sürüsünün bir anda karşısına çıktığını, sürüyü erken farketmesiyle otomobille Kızılırmak'a savrulduğunu söyledi.
FOTOĞRAFLI
DHA
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