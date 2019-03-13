İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Yola inen domuz sürüsü, kazaya neden oldu

Yola inen domuz sürüsü, kazaya neden oldu

KIRIKKALE'de Kayseri-Ankara karayoluna çıkan domuz sürüsü, trafik kazasına neden oldu.

Yola inen domuz sürüsü, kazaya neden oldu

KIRIKKALE'de Kayseri-Ankara karayoluna çıkan domuz sürüsü, trafik kazasına neden oldu. Kazada 5 domuz telef olurken, 2 otomobilde hasar oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Kayseri-Ankara karayolu üzerinde Hasandede köyü mevkiinde meydana geldi. Yaklaşık 30 domuzun bulunduğu sürü, yolun diğer tarafına geçmek için Kayseri-Ankara karayoluna çıktı. O esnada yolda ilerleyen 2 otomobil sürünün arasına girdi. Otomobillerin altında kalan 5 domuz telef olurken, otomobillerde hasar oluştu.

Keskin'den Kırıkkale'ye gittiğini söyleyen kazazedelerden İsmail Y., domuz sürüsünün bir anda karşısına çıktığını, sürüyü erken farketmesiyle otomobille Kızılırmak'a savrulduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.