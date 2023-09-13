Yolcu indiren araca kamyon çarptı: Kasadan savrulan 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Konya'da yol kenarında yolcu indirmek için duran kamyonete aynı istikametten gelen kamyonun çarpması sonucu kamyonet kasasındaki yolcular yola savruldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yolcu indiren araca kamyon çarptı: Kasadan savrulan 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Konya'da yol kenarında yolcu indirmek için duran kamyonete aynı istikametten gelen kamyonun çarpması sonucu kamyonet kasasındaki yolcular yola savruldu. Yola düşenlerden 2 kişiye de arkadan gelen otomobil çarparken, kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi Konya Karaman kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çumra ilçesinden Konya istikametine seyir halinde olan 42 LK 889 plakalı kamyonetin sürücüsü A.Ö. (45), kamyonette bulunan M.A.Ö., eşi A.Ö., kızları Z.S.Ö. ve H.Ö.'yü indirmek yol kenarında durdu. 2'si çocuk 4 kişi araçtan indikten sonra kamyonet sürücüsü A.Ö., kasada bulunan ve tarlasından çalışmaktan dönen işçilerini ise yanına çağırdı. Bu sırada aynı istikametten gelen H.Y. yönetimindeki 50 US 826 plakalı kamyon yol kenarında bekleyen kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan yabancı uyruklu Semsuddin Shams (22), Hayrullah S. ve Necip S. isimli 3 kişi yola düştü.

Kamyonet kasasından düşen 2 kişiye otomobil çarptı

Bu sırada aynı istikametten gelen H.O. idaresindeki EX-436-ZE yabancı plakalı otomobil kamyonet kasasından düşenlerden 2 kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Çumra istikametinden Konya istikametine yolu trafik akışına kapatırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kamyonet kasasından savrulan yabancı uyruklu Hayrullah S. ile Semsuddin Shams'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya karışan araç sürücüleri ve Necip S. ile M.A.Ö., eşi A.Ö., kızları Z.S.Ö. ve H.Ö. yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Çalışmaların ardından Konya Karaman yolu kontrollü olarak trafik akışına açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu indiren araca kamyon çarptı: Kasadan savrulan 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Yolcu indiren araca kamyon çarptı: Kasadan savrulan 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Yolcu indiren araca kamyon çarptı: Kasadan savrulan 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Yolcu indiren araca kamyon çarptı: Kasadan savrulan 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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