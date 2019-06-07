Yolcu midibüsü ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Acıpayam ilçesi Kırca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 48 BS 052 plakalı yolcu midibüsü, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 20 AAN 805 plakalı hafif ticari araç ile Kırca kavşağı olarak bilinen noktada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, hafif ticari araç içerisinde sıkışan kimliği belirlenemeyen 3 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, ardından tedavi etmek üzere hastaneye götürdü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA