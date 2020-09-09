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  3. Yolcu minibüsü, hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 19 yaralı

Yolcu minibüsü, hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 19 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsünün önünde ilerleyen hafriyat kamyonununa çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 19 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü, hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 19 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza öğle saatlerinde Kahta-Siverek kara yolunun 25’inci kilometresinde Akdoğan köyü yakınlarında meydana geldi. Bekir Çelik yönetimindeki Kahta yönüne giden 02 D 4025 plakalı yolcu minibüsü, önünde ilerleyen Abdullah Telli idaresindeki 16 TIR 09 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Yolcu minibüsü, hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 19 yaralı

 

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza nedeniyle minibüsün ön bölümü hasar alırken yolcular da araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, AFAD ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin minibüsten çıkardığı 19 yaralı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılırken minibüs sürücüsü Bekir Çelik'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cansız bedeni yapılan inceleme sonrası otopsi için morga gönderildi.

2 YARALININ DURUMU AĞIR 

Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'si durumu ağır olduğu için Adıyaman'a sevk edildi.

Yolcu minibüsü, hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 19 yaralı

Yolcu minibüsü, hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 19 yaralıYolcu minibüsü, hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 19 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör


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