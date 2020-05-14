Yolcu otobüsü bileti tavan fiyatları ne kadar? Birçok internet kullanıcısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yurtiçinde karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmalar için tavan ücret kararı alındığı yönündeki haberlerin ardından bu sorunun cevabına ulaşmak için internette arama yapmaya başladı. Peki Yolcu otobüsü bileti tavan fiyatları ne kadar? Ayrıntılar haberimizde.

YOLCU OTOBÜSÜ BİLETİ TAVAN FİYATLARI NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yurtiçinde karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmalar için tavan ücret kararı alındı.

Karayolu yolcu taşımacılığı bilet fiyatlarının tekrar belirlendiği tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında 31 Temmuz 2020’ye kadar uygulanacak.

Buna göre, alınacak taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 kilometre mesafede 100 TL olurken 2001 kilometre ve üzeri mesafelerde alınacak tavan ücret 500 TL olarak belirlendi. En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücret, mesafe arttıkça yükselecek. Öte yandan Çanakkale Boğazı geçişli hatlara ayrıca geçiş ücreti de eklenecek.

Tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 - 500 TL arasında olacak.

Çocuklar ve engelliler için geçerli olan indirimler uygulamaya devam edecek.

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞINDA KULLANILAN TERMİNALLERE İLİŞKİN TAVAN ÜCRET TARİFELERİ HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmalarımızın üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, karayolu yolcu taşımacılığı alanında terminal işletmeciliği yapmaya yetkili olan T1 ve T2 yetki belgesi sahibi işletmecilerin, terminallerden çıkış yapan taşıtlar ile terminal alanı içerisinde bulunan otoparkları kullanan taşıtlardan alabilecekleri tavan ücretlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, karayolu yolcu taşımacılığı alanında terminal işletmeciliği yapmaya yetkili olan T1 ve T2 yetki belgesi sahibi işletmecileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 11 inci maddesi ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Otobüs: Yapısı itibarıyla insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dâhil 9 kişiden fazla yolcu taşımaya uygun olan motorlu taşıtı,

b) Otomobil: Yapısı itibarıyla şoförü dahil en fazla 9 adet oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,

c) Ticari otomobil (Taksi): Şehir içinde taksimetre kullanarak insan taşımak üzere yetkilendirilmiş ticari plakalı otomobili,

ç) Özel otomobil: Ticari otomobil dışında kalan hususi veya resmi plakalı otomobili,

d) Otopark: Yolcu terminali içerisinde bulunan ve otobüs veya otomobil cinsi taşıtların kullanımına açık özel ve genel park alanlarını,

e) Transit kullanım: Taşımanın yapıldığı kalkış ve varış yeri terminalleri hariç, kalkış ve varış yerleri arasındaki terminallerin ara durak olarak kullanılmasını,

f) Yolcu terminali: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirtilen özellikleri haiz, yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtların kalkış, varış ve ara durak olarak kullandıkları yapıları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Usul ve Esaslar

Tavan ücret tarifeleri

MADDE 5 – (1) Tavan ücret tarifeleri; 31/7/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere Ek-1’de yer almaktadır.

(2) Bu Tebliğ ile belirlenen tavan ücret tarifelerine Katma Değer Vergisi (KDV) dâhildir.

(3) Ek-1’de yer alan tavan ücret tarifeleri en son yapılan nüfus sayımına göre terminalin bulunduğu ilin nüfusu ile bulunduğu ilçenin il merkezine olan uzaklığı da esas alınarak uygulanır. Buna göre, terminal işletmecileri;

a) İl nüfusu 100.000 ve altında olan yerlerde tavan ücretlerinin %40’ını,

b) İl nüfusu 100.001-150.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin %45’ini,

c) İl nüfusu 150.001-300.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin %50’sini,

ç) İl nüfusu 300.001-500.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin %55’ini,

d) İl nüfusu 500.001-1.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin %60’ını,

e) İl nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin %65’ini,

f) İl nüfusu 2.000.001-4.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin %75’ini,

g) İl nüfusu 4.000.001-7.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin %85’ini,

ğ) İl nüfusu 7.000.001-10.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin %95’ini,

h) İl nüfusu 10.000.001 ve üzeri olan yerlerde tavan ücretlerinin %100’ünü,

aşmamak kaydıyla kendi ücret tarifelerini belirlerler. Ancak terminalin bulunduğu ilçenin İl merkezine olan uzaklığının büyükşehir olan illerde 50 kilometreden fazla, diğer illerde ise merkez ilçenin dışında olması halinde; belirlenen ücret tarifeleri ayrıca %25 ilave indirim yapılarak uygulanır.

(4) Üçüncü fıkradaki oranlar esas alınarak belirlenecek ücret tarifelerinin, uygulanmakta olan ücret tarifelerinin üzerinde olması halinde işletmeciler, daha alt seviyedeki mevcut ücret tarifelerini uygularlar.

(5) Uyguladıkları ücret tarifeleri, bu Tebliğ ile getirilen tavan ücret tarifelerinden yüksek olan terminal işletmecileri, bu Tebliğin yayımından itibaren Bakanlığa başvurarak en geç 1 hafta içerisinde her türlü iş ve işlemlerini tamamlayarak bu Tebliğe uygun ücret tarifelerini alır ve uygularlar.

(6) Terminal işletmecileri, bu ücret tarifelerini, herkesin kolayca görebileceği şekilde terminal ve otopark girişlerine asmak suretiyle ilan ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 56 ncı maddesindeki hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.