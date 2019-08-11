Yolcu otobüsü ile uyuşturucu sevkine 2 tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bayramda piyasaya sürmek için yolcu otobüsünde bavulla getirdikleri bir miktar uyuşturucu ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 4 şüheliden 2'si tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, İstanbul'dan Bodrum'a bayramda piyasaya sürmek amacıyla yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. 8 Ağustos Perşembe günü otogarda önlem alan polis, İstanbul'dan gelen yolcu otobüsünden inen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerleri ve bavullarında yapılan aramada toplam 200 gram uyuşturucu madde skunk, 50 gram metamfetamin, bir miktar uyuşturucu hap ecstasy ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B.Y. ve F.G., tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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DHA