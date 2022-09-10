Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı, kazadan dolayı yangın çıkan otobüste 20 kişi yanarak hayatını kaybetti! "Can kaybı sayısı artabilir..."

Nijerya Oyo'd, yolcu otobüsü ve seyir halinde olan bir otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralanırken en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Olayla ilgili açıklama yapan İbarapa Bölge Başkanı Gbenga Obalowo, "Oyo eyaletine bağlı İbarapa bölgesindeki Maya-Lanlate karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsü bir otomobille çarpıştı. Kaza sonrası yangın çıktı. Otobüsün içerisinde mahsur kalan en az 20 kişi yangından dolayı hayatını kaybetti" dedi.

"CAN KAYBI SAYISI ARTABİLİR"

Çıkan yangından dolayı en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Bölge Başkanı Obalowo, can kaybı sayısının artabileceğinden endişelendiklerini de aktardı.

Kaza sonrası çok sayıda kişinin yaralandığı, bazılarının durumunu ağır olduğu belirtirdi.