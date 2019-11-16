Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: İlk belirlemelere göre 37 yaralı, 1 ölü
İstanbul, Mersin seferini yapan yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
İstanbul, Mersin seferini yapan yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Olay yerindeki ilk belirlemelere göre kaza da 8'i ağır 37 kişi yaralanırken 1 kişi ise hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sev edildi.
Kaynak: İHA
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