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  3. Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: İlk belirlemelere göre 37 yaralı, 1 ölü

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: İlk belirlemelere göre 37 yaralı, 1 ölü

İstanbul, Mersin seferini yapan yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: İlk belirlemelere göre 37 yaralı, 1 ölü

İstanbul, Mersin seferini yapan yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Olay yerindeki ilk belirlemelere göre kaza da 8'i ağır 37 kişi yaralanırken 1 kişi ise hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sev edildi.

Kaynak: İHA

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