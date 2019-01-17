Yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü
SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Anadolu Otoyolu'ndan karşıya geçmeye çalışan yaya, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre,...
SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Anadolu Otoyolu'ndan karşıya geçmeye çalışan yaya, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Alancuma mevkisinde yoldan karşıya geçmek isteyen, psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen İsmail Bektaş'a (64), M.Y. idaresindeki 34 CDE 37 plakalı yolcu otobüsü çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bektaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Bektaş'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü M.Y, adliyeye sevk edildi. Sürücü, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Bektaş'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip Hendek ilçesine bağlı Hicriye köyünde toprağa verildi.
Kaynak: AA
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