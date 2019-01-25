Yolcu otobüsünün yayaya çarptığı o anlar kamerada

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Işık'a (60), halk otobüsü çarptı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan Işık, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. İbrahim Dirit yönetimindeki 20 BLD 57 plakalı yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Işık'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Işık, yaralandı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevrede bulunan zabıta memurları ve vatandaşlar, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralıyı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Işık'ın yolun karşısına geçmek için yürürken, halk otobüsünün kendisine çarpması yer aldı.

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DHA