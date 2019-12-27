Yolcu uçağı evlerin üstüne düştü! 9 ölü var
Kazakistan'da içinde 100 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağının, Almata Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğü belirtiliyor. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.
95 yolcu ve 5 mürettebatı bulunan Beck Air havayollarına ait yolcu uçağının, Nursultan kentine gitmek için havalandığı, kalkış esnasında irtifa kaybederek düştüğü belirtildi. İlk belirlemelere göre düşen uçağın enkazından 9 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
Sivil Havacılık Kurumu kaza ile ilgili ilk bilgileri paylaştı. Uçağın başkent Nursultan’a gitmek için havalandıktan hemen sonra saat 07:22’de irtifa kaybettiği ve bir beton duvara çarptığı ardından da iki katlı bir evin üzerine düştüğü açıklandı.
Kurtarma ekipleri, uçağın enkazında çalışmalarını sürdürüyor.
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