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Yolcu uçağı iniş sırasında alev aldı

İran’daki Mehrabad Havalimanı’nda bir yolcu uçağının iniş sırasında alev aldığı, uçakta tüm yolcuların tahliye edildiği belirtildi.

Yolcu uçağı iniş sırasında alev aldı

Tahran'daki Mehrabad Havaalanında içerisinde yaklaşık 100 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağında yangın çıktı.

Reuters'ın haberine göre, yetkililer uçaktaki yolcuların tahliye edildiğini ve ekiplerin yangına müdahale ettiğini bildirdi.
 
İran acil servisinin devlet televizyonuna verdiği demeçte, yerel saate göre 21.00'de Mehrabad Havaalanına inen bir uçakta yangın çıktığı, 100 yolcunun tamamının yara almadan tahliye edildiği bildirildi.

Yetkili, uçağın iniş takımının düzgün açılmadığını, yangının bu sebeple çıktığını ancak daha sonra kontrol altına alındığını söyledi. 

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