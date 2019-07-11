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Yolcu uçağı türbulansa girdi: 30 yaralı

Kanada ile Avustralya seferini yapan yolcu uçağı, Hawaii hava sahasında türbulansa girdi, 30 kişi yaralandı.

Yolcu uçağı türbulansa girdi: 30 yaralı

Kanada ile Avustralya seferini yapan yolcu uçağı, Hawaii hava sahasında türbulansa girdi, 30 kişi yaralandı.

Kanada'nın Toronto şehrinden, Avustralya'nın Sydney şehrine sefer yapan ve 269 yolcuyu taşıyan Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı, ABD'nin Hawaii bölgesindeki hava sahasında türbulansa girdi. Uçakta, 30 kişi yaralandı. Türbulansa giren uçağın Hawaii'nin Honolulu Havalimanına acil iniş yaptığı belirtildi

DHA

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