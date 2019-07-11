Yolcu uçağı türbulansa girdi: 30 yaralı
Kanada ile Avustralya seferini yapan yolcu uçağı, Hawaii hava sahasında türbulansa girdi, 30 kişi yaralandı.
Kanada ile Avustralya seferini yapan yolcu uçağı, Hawaii hava sahasında türbulansa girdi, 30 kişi yaralandı.
Kanada'nın Toronto şehrinden, Avustralya'nın Sydney şehrine sefer yapan ve 269 yolcuyu taşıyan Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı, ABD'nin Hawaii bölgesindeki hava sahasında türbulansa girdi. Uçakta, 30 kişi yaralandı. Türbulansa giren uçağın Hawaii'nin Honolulu Havalimanına acil iniş yaptığı belirtildi
DHA
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