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  3. Yolcu uçağına bomba ihbarı! Vali havalimanına geldi

Yolcu uçağına bomba ihbarı! Vali havalimanına geldi

Ordu-Giresun Havalimanı’nda bir yolcu uçağı ile ilgili bomba ihbarında bulunuldu. Gelen ihbar üzerine polis ekipleri uçağın kargo ve kabin bölümünde arama yaptı.

Yolcu uçağına bomba ihbarı! Vali havalimanına geldi

Ordu'nun Gülyalı ilçesi ile Giresun'un Piraziz ilçeleri arasındaki Ordu-Giresun Havalimanı’nda bir uçakla ilgili bomba ihbarında bulunuldu.

İhbar sonrası havalimanına polis ve bomba imha uzmanı ekipler sevk edildi. Polis ekipleri uçağın kargo ve kabin bölümünde arama yaptı.

Asılsız çıkan ihbarın yurt dışından gelen bir telefonla uçak belirtilmeden genel olarak yapıldığı öğrenildi.

Yolcu uçağına yapılan asılsız bomba ihbarından sonra Ordu Valisi Tuncay Sonel, havlimanına gelerek açıklamalarda bulundu.

Sonel, ihbar üzerine güvenlik gerekçesiyle havalimanında tedbirler aldıklarını belirterek, "Gerekli incelemeler yapıldı. Bende bizzat havaalanındayım. Şu an için bir olumsuzluk yok. Yolcularımızla görüştük. Uçuşlar yeniden yapılıyor" dedi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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